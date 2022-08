Kaká se declara nos 27 anos da esposa, Carol Dias: ''A gente ama estar junto!''

Ex-jogador de futebol Kaká presta bela homenagem no aniversário de 27 anos da mulher, Carol Dias, com quem tem uma filha

Dia de festa na casa da família Dias Leite! Isso porque, nesta quinta-feira, 11, Carol Dias está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a influenciadora digital ganhou uma linda homenagem do maridão, Kaká (40). O ex-jogador de futebol publicou uma sequência de fotos ao lado da amada ao celebrar a chegada dos 27 anos de idade da esposa, com quem tem uma filha, a pequena Esther, de um aninho. O atleta declarou todo seu amor e admiração pela modelo, com quem se casou em 2019, ressaltando a união e cumplicidade do casal.

"11.08. Dia de celebrar a vida dessa mulher maravilhosa. Uma das coisas mais legais do nosso relacionamento é que a gente ama estar junto. Fazemos tudo junto, sonhamos, fazemos planos, no tempo livre, nas viagens, no trabalho, no cuidado com nossos filhos, em orações e na comunhão com Deus", começou escrevendo.

"@diasleite é minha esposa, é parceira, é amiga, é minha aliada, amor da minha vida. Que o Senhor te cubra de bençãos, que você repouse debaixo das asas de Deus, que o Espirito te envolva e te guie em todos os seus passos!! Te amo! Muito! Pra sempre", declarou ainda.

Nos comentários, Carol agradeceu: "Te amo meu amor! Obrigada!".

Kaká reúne a esposa, Carol Dias, e os filhos em viagem

Kaká e Carol Dias estão curtindo viagem nas Bahamas com a família! Recentemente, a loira abriu álbum de fotos das férias com o ex-jogador, Esther, que fez um ano e 10 meses na última segunda-feira, 08, e os herdeiros de Kaká, Luca (14) e Isabella (11), frutos do relacionamento com Carol Celico (35). Nos cliques, ela mostrou momentos de diversão em dia de sol na piscina com a família toda reunida dentro d'água.

