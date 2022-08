Kaká reúne a esposa, Carol Dias, e os filhos em viagem para Bahamas

Modelo Carol Dias abre álbum de fotos de viagem nas Bahamas com o marido, Kaká, a filha, Esther, e os enteados, Luca e Isabella

A modelo e influenciadora digital Carol Dias (26), que completa mais um ano de vida no próximo dia 11, está curtindo viagem na companhia do maridão, Kaká (40), e da família!

Nesta terça-feira, 09, a loira abriu álbum de fotos das férias nas Bahamas com o ex-jogador, a filha do casal Esther, que fez um ano e 10 meses na última segunda-feira, 08, e os herdeiros de Kaká, Luca (14) e Isabella (11), frutos do relacionamento com Carol Celico (35). No Instagram, ela mostrou momentos de diversão em dia de sol na piscina. No último clique da sequência, a família surgiu toda reunida dentro d'água.

"Sempre um pouco do muito", escreveu Carol ao legendar a postagem nesta terça-feira, 09. "Que delíciaaa", "Seus lindos, "Coisa linda", "Família de verdade", "Que demais passeio em família", "Muito amor", destacaram os seguidores nos comentários.

Nos Stories, Carol ainda mostrou Kaká em brincadeira com os herdeiros nos corredores do hotel em que estão hospedados.

Carol Dias e Kaká nas Bahamas com a família:

Carol Dias se derrete ao mostrar Esther andando a cavalo

Carol Dias mostrou Esther se divertindo ao andar em cima do cavalo, usando um look estiloso, com uma camiseta branca com babados e uma calça rosa. A influencer posou guiando a herdeira, puxando o animal e falou que acredita que tem grande influência no gosto da menina pela atividade: "Ser mãe é pagar língua né. Eu dizia que não iria influenciar meus filhos a gostarem do que eu gosto. Influenciei, pelo menos não forcei, ela gostou naturalmente".

