Joelma se declara ao comemorar o aniversário do filho, Yago: "Te amo"

A cantora Joelma prestou uma linda declaração no aniversário do filho, Yago Matos

A cantora Joelma(48) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Yago Matos, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 23.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou duas fotos em que aparece sorridente e abraçada com o herdeiro, e celebrou seu aniversário com uma linda declaração.

"Hoje é o dia dele! @yagomatos1, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu te amo e o quanto eu sou grata a Deus por ter me dado esse presente que é você! Peço a Ele sempre que te abençoe e te guarde todos os dias. Feliz aniversário! Que seu dia seja especial, iluminado, repleto de alegrias e que você continue sendo esse filho maravilhoso que traz luz pra minha vida", declarou Joelma na publicação.

Nos comentários, Yago agradeceu a mãe pela homenagem. "Obrigada, mãe. Te amo muito", escreveu o jovem, acrescentando um emoji de coração.

Confira a homenagem de Joelma no aniversário do filho:

Joelma se recupera após pegar covid-19 pela quinta vez

A cantora Joelma (48) anunciou recentemente que está totalmente recuperada após pegar covid-19 pela quinta vez. Nas redes sociais, ela compartilhou uma selfie e já adiantou os próximos shows que fará no decorrer do mês em Maceió, São Paulo, Recife e Salvador.

"Meus babys, passando para falar para vocês que estou ótima e negativa da covid-19. Muito obrigada pelas orações e pelo carinho sempre! Estou pronta para os próximos shows, quem sabe eu te encontro?!", escreveu a artista.

