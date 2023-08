Irmã de Bruna Marquezine encanta com recado para a atriz

No aniversário de Bruna Marquezine, sua irmã Luana Maia derreteu seus seguidores com linda homenagem

A atriz Bruna Marquezine comprovou que é muito amada no seu aniversário de 28 anos. Nesta sexta-feira, 4, a estrela ganhou muitas homenagens em sua data especial, incluindo de familiares e amigos. E sua irmã, Luana Maia, não ficou de fora e encantou seus seguidores

Em seus stories, a caçula da família publicou uma foto curtindo um banho de mar com a irmã, que apareceu toda sorridente no clique. "Pro meu maior amor do mundo. Eu desejo o melhor todos os dias! Sem você nesse mundo, eu não sei o que seria de mim! Te amo muito minha irmã. Feliz aniversário!", escreveu Luana.

Ao longo do dia, a irmã de Marquezine publicou várias fotos e vídeos da atriz, chamando atenção principalmente para o filme de Hollywood que conta com sua irmã no elenco principal, Besouro Azul, que estreará mundialmente no dia 17 de agosto.

Confira a homenagem:

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine chora com recado raro dos pais em surpresa de fãs

A última semana foi cheia de emoções para Bruna Marquezine! Na quarta-feira, 2, a atriz, que está prestes a estrelar seu primeiro filme internacional, foi surpreendida pelos fãs com um recado especial de seus pais, que raramente fazem aparições públicas.

Aos prantos, a artista não segurou a emoção com o depoimento de Neide e Telmo, celebrando o protagonismo da filha no filme Besouro Azul, da DC Comics. Na homenagem, o casal exaltou o talento e orgulho que sentem por Bruna.

"Tenho certeza que a Jenny vai ser um grande sucesso. Estamos há um ano esperando pela Jenny [personagem de Marquezine], pelo 'Blue Beetle'. Não sei o que esperar de 'Blue Beetle', só sei que eu amo 'Blue Beetle' há um ano. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso, porque foi feito com muito amor, por uma equipe maravilhosa. Eu amo 'Blue Beetle' desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele. A gente te ama muito, parabéns, filha, e parabéns para toda a equipe", disse o casal.

Após a declaração, Bruna Marquezine apareceu chorando. "Aí vocês pegaram pesado", escreveu ela. "Como vocês fizeram eles falarem? Os dois detestam aparecer", disse ainda no Twitter.

Os pais de Bruna Marquezine, Neide e Telmo Maia, falaram sobre suas expectativas para #BlueBeetle e sobre o que esperam da personagem Jenny Kord, interpretada por Bruna, primeira protagonista feminina latina da DC.💙 pic.twitter.com/k5ym7hRhnv — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) August 1, 2023