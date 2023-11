Gustavo Mioto comemora aniversário de Ana Castela: "Incrível dividir a vida contigo"

O cantor Gustavo Mioto prestou uma bela homenagem no aniversário de 20 anos da namorada, a cantora Ana Castela

Gustavo Mioto usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua namorada, Ana Castela. A cantora completou 20 anos de vida nesta quinta-feira, e o cantor sertanejo fez questão de homenageá-la.

No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante do dia, incluindo de algumas viagens que eles fizeram juntos, e falou sobre a felicidade que sente por dividir a vida ao lado dela.

"Feliz aniversário, minha princesa! Que Deus te conserve assim, você! Tem sido incrível dividir a vida contigo, e rir das teorias e maldades por aí… te amo, Ana Flávia", declarou Mioto na legenda da publicação. "Te amo, meu gato", respondeu a boiadeira nos comentários.

Gustavo e Ana, vale dizer, assumiram publicamente o relacionamento em junho deste ano, mas o romance chegou ao fim em setembro. Os cantores, contudo, não ficaram separados por muito tempo, e restaram algumas semanas depois. "Marketing voltou (faz duas semanas)", disse a cantora ao confirmar que os dois estavam juntos.

Em recente entrevista ao colunista Leo Dias, Castela contou como está a relação com Mioto. "Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais... Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro", disse ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Mioto (@gustavomioto)

Gustavo Mioto debate saúde mental e desabafa sobre internet

Dando o pontapé inicial no projeto MiotoTerapia, Gustavo Mioto virou um psicólogo para o clipe de Depois do Amor. Em conversa com a CARAS Brasil, o músico refletiu sobre a importância da saúde mental e também revelou os desafios do personagem —que deve ser visto novamente pelos fãs.

"[Cuidar da saúde mental é] indispensável, principalmente nesse meio de internet, que todos são donos da verdade. É essencial que seja um assunto abordado pelas pessoas e que todo mundo dê a devida importância", afirmou ele em um trecho da entrevista.