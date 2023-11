Gustavo Mioto debate saúde mental e desabafa sobre internet: 'Todos são donos da verdade'

Em conversa com a CARAS Brasil, Gustavo Mioto ainda deu detalhes sobre primeiro clipe de seu novo projeto, MiotoTerapia

Dando o pontapé inicial no projeto MiotoTerapia, Gustavo Mioto (26) virou um psicólogo para o clipe de Depois do Amor, lançado nesta quinta-feira, 8. Em conversa com a CARAS Brasil, o músico refletiu sobre a importância da saúde mental e também revelou os desafios do personagem —que deve ser visto novamente pelos fãs.

"[Cuidar da saúde mental é] indispensável, principalmente nesse meio de internet, que todos são donos da verdade", desabafa Gustavo Mioto . "É essencial que seja um assunto abordado pelas pessoas e que todo mundo dê a devida importância."

No primeiro clipe do projeto, o sertanejo leva para além dos palcos o momento de descontração que tem com o público. Em seus shows, ele costuma separar um bloco para refletir sobre questões amorosas e dar conselhos aos seus fãs. Porém, Mioto conta que, por ser uma novidade, o trabalho chegou com alguns desafios.

"Sempre é um desafio fazer algo que a gente nunca fez, mas o legal da MiotoTerapia é isso, vocês me verão algumas vezes nesse papel. Os clipes são interligados e eu estou muito animado com esse projeto. Está massa demais."

Além de Depois do Amor, MiotoTerapia terá outras quatro músicas, das quais apenas Princesa e Parquinho foram reveladas ao público. Gustavo Mioto não esconde a empolgação com o projeto que ainda promete algumas surpresas para os fãs.

No perfil do Instagram do artista, fãs elogiaram o trabalho e deixaram comentários nas publicações. "Consulta agendada, só não posso morrer de ansiedade até lá", escreveu uma. "Tema da minha terapia: ser fã", brincou outra. "Dá para você usar óculos sempre, por gentileza?", questionou ainda uma terceira.

CONFIRA TRECHO DO NOVO CLIPE DE GUSTAVO MIOTO: