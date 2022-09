Gretchen homenageia o herdeiro, Gabriel, e filho falecido: ''Parceirinho desde que nasceu''

Cantora Gretchen faz linda declaração ao celebrar aniversário do filho, Gabriel Miranda, e o irmão gêmeo dele, Rafael, que faleceu

Dia de festa na casa da família de Gretchen (63)! Isso porque nesta sexta-feira, 23, um dos herdeiros da cantora está completando mais um ano de vida!

A famosa fez uma linda declaração para o filho, Gabriel Miranda, e recordou o parto prematuro do herdeiro, aproveitando para homenagear também o irmão gêmeo de Gabriel, Rafael, que faleceu poucos dias após o nascimento.

"Ele é meu parceirinho desde que nasceu. Nasceu gêmeo. Hoje comemoramos o aniversário do seu gêmeo Rafael. Que foi morar no céu, mas deixou a sua força e determinação duplicada no irmão", começou escrevendo.

"Somos muito unidos. Seu nascimento prematuro e toda proteção por ser tão pequenininho, nos fez sermos um só. Parabéns, meu Guerreiro, meu Touro forte. E além de tudo, meu compositor preferido. Te amoooooo. Muita saúde filho. Hoje e sempre @gabrielmiranda_oficial", declarou ainda.

Nos comentários, Gabriel fez questão de agradecer à mãe: "Te amo, Mãe! Obrigado por sempre estar presente, por tudo que você fez por mim, pelo tanto que batalhou por mim. Graças a você eu sou o homem que sou."

