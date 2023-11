Grávida, filha de Ana Maria Braga troca declarações com a apresentadora

Filha de Ana Maria Braga faz aniversário e ganha declaração especial da apresentadora

Mesmo em Dubai, a apresentadora Ana Maria Braga homenageou sua filha, Mariana Maffei, que está grávida pela quarta vez. Nesta quarta-feira, 08, a herdeira da comunicadora fez aniversário e ganhou uma declaração da loira.

Em sua rede social, a famosa postou registros de momentos especiais com a aniversariante e seus netos. Ana Maria Braga então usou as lembranças para refletir sobre a maternidade e o amor pela filha.

"Dizem que só sentimos o tempo passar de verdade quando nossos filhos fazem aniversário. Mas isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. É a oportunidade perfeita para percebermos o que fizemos nesse tempo que passou. E hoje vejo que estamos no caminho correto, que as escolhas foram acertadas, e graças a elas temos ainda muito mais para aproveitar... com felicidade, saúde e muito amor. Maricota, hoje o dia é todo seu. Te desejo todas as alegrias e sabores do lado bom da vida. Te amo", escreveu a apresentadora.

Nas últimas semanas, Mariana revelou que está grávida pela quarta vez e que já está com mais de oito meses.

Que é a filha de Ana Maria Braga?

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela teve o filho por parto domiciliar. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.