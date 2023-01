Gloria Pires divide foto antiga e se declara para o marido, Orlando Morais: ''Companheiro de vida''

Atriz Gloria Pires compartilha foto antiga ao lado de Orlando Morais e celebra mais um ano de vida do marido, pai de três dos seus filhos

O cantor Orlando Morais completou mais um ano de vida no domingo, 22, e ganhou uma homenagem especial da esposa, Gloria Pires (59)!

Nas redes sociais, a atriz fez uma linda declaração ao comemorar a chegada do aniversário de 61 anos de idade do marido, pai de seus filhos, Antonia, Ana e Bento Morais.

Em sua conta oficial no Instagram, a artista compartilhou dois cliques ao lado de Orlando, um atual, e outro antigo de quando ainda eram jovens, e declarou seu amor pelo amado, com quem está desde 1988.

"Meu amor. Hoje é seu aniversário, mas o presente é de todos que tem a sorte de ter você por perto, com seu coração de ouro, seu olhar e compaixão ao próximo: pai tão presente, irmão amoroso, filho dedicado, marido que é pai, irmão, filho e companheiro de vida", começou escrevendo.

"Tenho aprendido tanto com você! Sinto tanta gratidão, que nem cabe em palavras. Que seu novo ano traga novos caminhos e que você possa realizar seus novos projetos, com saúde e sempre cercado de amor! Feliz aniversário, amor!", se derreteu Gloria.

Confira a declaração de Gloria Pires para o marido, Orlando Morais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires esbanja beleza de biquíni em cliques raros

A atriz Gloria Pires elevou a temperatura das redes sociais recentemente ao mostrar que já começou a semana colocando o seu biquíni e indo aproveitar o dia ensolarado. A beldade abriu um álbum de fotos do seu momento de relaxamento ao ar livre.

Nas fotos, a estrela ostentou o seu corpão em forma ao usar biquíni estampado enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. “Segunda de sol por aqui, e por aí?”, disse ela. Vale destacar que Pires pode voltar às novelas em breve. Ela é cotada para o elenco da novela Terra Vermelha, nova trama de Walcyr Carrasco (71) para a faixa das 9 horas da Globo. Na trama, ela deve voltar a fazer par romântico com o ator Tony Ramos (74), com quem já atuou em Belíssima, Paraíso Tropical, Guerra dos Sexos e no filme Se Eu Fosse Você.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!