De biquíni, Gloria Pires abre álbum de fotos e ostenta sua beleza deslumbrante

Aos 59 anos, Gloria Pires exibe corpão sarado ao aproveitar dia ensolarado logo no início da semana

A atriz Gloria Pires (59) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 16, ao mostrar que já começou a semana colocando o seu biquíni e indo aproveitar o dia ensolarado. A beldade abriu um álbum de fotos do seu momento de relaxamento ao ar livre.

Nas fotos, a estrela ostentou o seu corpão em forma ao usar biquíni estampado enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. “Segunda de sol por aqui, e por aí?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Gata demais”, disse um seguidor. “Lindona!”, afirmou outro. “Maravilhosa”, comentou mais um.

Vale lembrar que Gloria Pires pode voltar às novelas em breve. Ela é cotada para o elenco da novela Terra Vermelha, nova trama de Walcyr Carrasco (71) para a faixa das 9 horas da Globo. Na trama, ela pode voltar a fazer par romântico com o ator Tony Ramos (74), com quem já atuou em Belíssima, Paraíso Tropical, Guerra dos Sexos e no filme Se Eu Fosse Você.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires compartilhou o segredo de seu desodorante

Recentemente, a atriz Gloria Pires compartilhou como ela mesma produz seu desodorante e a receita é simples mesmo."Em uma embalagem de vidro higienizada, você vai preencher com leite de magnésia uma décima parte, e o restante é só completar com água. E aí? Fácil de mais, né?", disse a atriz.

Ela ainda compartilhou uma recente descoberta desta mistura caseira que ela usa a anos! Os tecidos sintéticos acabam criando um odor mais forte, mas não se preocupe! A fórmula é versátil e pode ser aplicada em outros lugares: "Normalmente não compro roupas de tecido sintético, porque além de não gostar do toque, não é reciclável, mas, trabalhando, muitas vezes eu uso. E dá um cheiro horrível nas axilas. Eu descobri que esse produto você pode aplicar nessa parte onde fica o cheiro, e o cheiro sai."