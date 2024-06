Gloria Pires comemora aniversário da filha, Ana Morais: "Minha pérola"

A atriz Gloria Pires prestou uma bela homenagem para a filha, Ana Morais, que completou 24 anos de vida nesta segunda-feira, 10

Gloria Pires usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que sua filha, Ana Morais, fruto de seu relacionamento com o músico Orlando Morais, completou 24 anos de vida nesta segunda-feira, 10, e ela fez questão de homenageá-la.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos da herdeira e escreveu uma bela mensagem para celebrar o seu aniversário. "Meu amorzão, hoje você completa 24 anos!", celebrou ela no começo do texto.

E completou: "Desejo voos altos e mergulhos profundos nessa estrada que você começa a trilhar. Que o seu brilho, sua irreverência, sua capacidade de amar, seu talento e sua graça temperem cada dia desse novo ciclo! Te amo muito, minha pérola", declarou.

Nos comentários, Ana agradeceu a bela homenagem da mãe. "Que lindo mãe!! Te amo demais, você é a minha vida", escreveu a aniversariante.

Além de Ana Morais, Gloria e Orlando também são pais de Anttónia e Bento. A atriz também é mãe de Cleo, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Confira:

Gloria Pires impressiona ao surgir com o filho

A atriz Gloria Pires chamou a atenção ao compartilhar fotos com o seu filho, Bento Morais, de 19 anos. Trocando carinhos com ele, a famosa apareceu ao natural e esbanjou beleza ao lado dele. Inclusive, o herdeiro, que é mais discreto que suas irmãs, roubou a cena com sua aparência de galã.

Bento Morais, um dos filhos da atriz com o cantor Orlando Morais, então encantou ao surgir abraçando a mãe. "Tão bom começar a semana matando a saudade do bbzão!", escreveu Gloria ao aparecer de traje de banho ao lado do jovem. Confira a publicação!