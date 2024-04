Galã! Gloria Pires impressiona ao surgir com o filho: 'Genética de milhões'

Que gato! Gloria Pires impressiona ao compartilhar fotos com o filho Bento Morais; aos 19 anos, rapaz roubou a cena com beleza

A atriz Gloria Pires chamou a atenção nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar fotos com o seu filho, Bento Morais, de 19 anos. Trocando carinhos com ele, a famosa apareceu ao natural e esbanjou beleza ao lado dele.

Inclusive, o herdeiro, que é mais discreto que suas irmãs, roubou a cena com sua aparência de galã. Bento Morais, um dos filhos da atriz com o cantor Orlando Morais, então encantou ao surgir abraçando a mãe.

"Tão bom começar a semana matando a saudade do bbzão!", escreveu Gloria Pires ao aparecer de traje de banho ao lado do jovem. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla. "Genética de milhões! Vocês são lindos, tão bonito ver essa conexão especial que vocês tem entre mãe e filho, admiro tanto esse amor", falaram. "Só tem filhos lindos", observaram outros.

Bento Morais é o filho caçula da atriz. Recentemente, ele deixou a casa dos pais para morar sozinho e a mãe falou sobre o momento na rede social. Além dele, a artista é mãe de duas meninas com Orlando Morais, Antônia Morais, de 31 anos, e Ana Morais, de 23. Ela ainda é mãe de Cleo, de 41 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Gloria Pires revela como superou crise de idade

Desde que decidiu assumir totalmente os fios grisalhos, a atriz Gloria Pires (60) tem levantado questionamentos nas redes sociais. No entanto, o seu jeito forte e empoderado de lidar com o assunto lhe rendeu muitos elogios dos fãs. Mas apesar de toda essa energia, poucas pessoas sabem que ela também já enfrentou dilemas pessoais envolvendo a idade. Em entrevista à CARAS, a artista abriu o coração e falou como enfrentou batalhas pessoais.

"Eu não tinha uma bula que dissesse sobre os efeitos colaterais de certas escolhas na vida, então, passei por fases desafiadoras, foi quando precisei de mais reflexão, de avaliação do meu caminho. Mas estou feliz com a minha história de vida pessoal e profissional. Voltar o tempo é impossível, graças a Deus (risos)! Penso sempre em andar para a frente", disse ela, que estava no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo. Leia mais aqui.