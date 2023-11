Aos 60 anos, Gloria Pires revela como superou crise de idade: "Não tinha uma bula"

Em entrevista à CARAS, Gloria Pires analisou vida pessoal e revelou que, assim como outras mulheres, também já enfrentou dilemas sobre envelhecimento

Desde que decidiu assumir totalmente os fios grisalhos, a atriz Gloria Pires (60) tem levantado questionamentos nas redes sociais. No entanto, o seu jeito forte e empoderado de lidar com o assunto lhe rendeu muitos elogios dos fãs. Mas apesar de toda essa energia, poucas pessoas sabem que ela também já enfrentou dilemas pessoais envolvendo a idade. Em entrevista à CARAS, a artista abriu o coração e falou como enfrentou batalhas pessoais.

"Eu não tinha uma bula que dissesse sobre os efeitos colaterais de certas escolhas na vida, então, passei por fases desafiadoras, foi quando precisei de mais reflexão, de avaliação do meu caminho. Mas estou feliz com a minha história de vida pessoal e profissional. Voltar o tempo é impossível, graças a Deus (risos)! Penso sempre em andar para a frente", disse ela, que está no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo.

Quanto à nova idade, a intérprete de Irene não tem dúvidas que tem aproveitado bastante e não tem o que reclamar. Pelo contrário, ela acha que está muito melhor do que quando estava com 30 anos.

"Eu estou viva, em paz, realizada profissionalmente e pessoalmente. Durante a vida, criei algumas angústias, planejando concretizar planos e mais planos... acho que é assim com a maioria das pessoas, nunca estamos totalmente em paz. Aos 60, eu estou com ótima saúde para realizar, para viver", explica.

Conhecida por suas madeixas, que ao longo das décadas foram associadas às mais diversas personagens de novelas. Gloria garante que assumir os fios brancos foi uma libertação e não imaginava que poderia influenciar tantas mulheres com sua decisão. "Meus primeiros fios brancos surgiram cedo, lá pelos meus 20 anos, portanto sempre pintei os cabelos. Eu me amo com os fios brancos", conta.

"Me sinto empoderada, estilosa e chique. Fico feliz em saber que, de alguma forma, tenho inspirado mulheres a se sentirem bem, do jeito que elas são, sem terem que fazer algo para caber no desejo do outro, da sociedade".