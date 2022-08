Gloria Pires agradece mensagens de carinho ao completar 59 anos: "Vocês fazem parte da minha trajetória"

A atriz Gloria Pires completou mais um ano de vida e agradeceu as mensagens de carinho dos amigos, familiares e fãs

Dia de festa! Gloria Pirescompletou 59 anos de vida nesta terça-feira, 23, e tem muitos motivos para comemorar o novo ciclo.

Em seu Instagram oficial, a atriz compartilhou um vídeo mostrando vários momentos especiais ao lado da família e também dos seus colegas de trabalho, e além de celebrar o aniversário, ela também agradeceu o carinho que estava recebendo.

"Mais um ano celebrando a passagem do tempo, as boas companhias e tudo que o futuro ainda vai nos proporcionar! Obrigada a todos pelas felicitações! Vocês fazem parte da minha trajetória", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram diversas mensagens de felicitações para Gloria. "Parabéns, Glorinha, linda", escreveu uma seguidora. "Feliz aniversário, Glorinha. Que Deus te abençoe", falou uma fã. "Querida Glorinha! Todas as coisas maravilhosas pra você hoje e sempre! Beijos cheio carinho e saudade", disse o ator Kiko Mascarenhas.

Confira a publicação de Gloria Pires sobre o aniversário:

Homenagem do marido

Nesta terça-feira, 23, Gloria Pires está completando 59 anos, e para celebrar, o marido da atriz, Orlando Morais (60), compartilhou uma homenagem belíssima para a amada através das redes sociais. Ao invés de escrever um texto, ele fez uma declaração ao vivo para a aniversariante, que chegou a se emocionar com o momento.

"Hoje é aniversário do meu amor! A pessoa que eu mais amo nessa vida, a mais linda, mais compreensiva, me deu as asas, me deu filhos, a mais perfeita nesse universo", disse ele em um trecho da homenagem.

