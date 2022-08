Apaixonado, Orlando Morais comemora aniversário de Gloria Pires com bela declaração

O cantor Orlando Morais emocionou ao celebrar o aniversário de 59 anos da esposa, Gloria Pires, com belíssima homenagem

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 14h02

Nesta terça-feira, 23, Gloria Pires está completando 59 anos de vida! E para celebrar, o marido da atriz, Orlando Morais (60), compartilhou uma homenagem belíssima para a amada através das redes sociais.

Apaixonado, o cantor resolveu fazer diferente. Ao invés de escrever um texto, ele fez uma declaração ao vivo para a aniversariante, que chegou a se emocionar com o momento.

"Hoje é aniversário do meu amor! A pessoa que eu mais amo nessa vida, a mais linda, mais compreensiva, me deu as asas, me deu filhos, a mais perfeita nesse universo", começou ele.

Na sequência, o artista explicou o motivo do vídeo ao lado da amada. "Ia escrever alguma coisa, mas achei que é bom falar para ela. Te amo", concluiu ele.

Os fãs da família se derreteram com cena. "Ah que lindos", "Que amor", "Muito lindo ", "Ela merece", disseram eles nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

GLORIA PIRES RECEBE PRESENTE ADIANTADO DO MARIDO

Gloria Pires (58) ganhou um presente mais do que especial do marido, Orlando Morais (60). No perfil do Instagram, a atriz agradeceu pelo mimo adiantado do seu aniversário. Para celebrar a data especial, o cantor surgiu cantando ao lado de ninguém menos que Caetano Veloso, uma música bem marcante na carreira da artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!