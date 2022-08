Gloria Pires ganha lindo presente adiantado do marido, Orlando Morais

O cantor Orlando Morais presenteou a esposa, Gloria Pires, com um vídeo cantando ao lado de Caetano Veloso

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 18h21

Nesta segunda-feira, 22, Gloria Pires (58) ganhou um presente mais do que especial do marido, Orlando Morais (60). No perfil do Instagram, a atriz agradeceu pelo mimo adiantado do seu aniversário.

Para celebrar a data especial, o cantor surgiu cantando ao lado de ninguém menos que Caetano Veloso, uma música bem marcante na carreira da artista.

"Em 1981 @caetanoveloso compôs #LuzDoSol para o primeiro longa de Fábio Barreto, do fotógrafo Pedro Farkas e meu - Índia, a Filha do Sol. Esta linda canção tem um lugar cativo em meu coração", escreveu ela na legenda.

E claro que ela fez questão de agradeceu ao amado. "Adorei o presente de niver adiantado, amor @orlandomorais62", concluiu.

Os fãs da família se derreteram com o registro. "Coisa mais linda", "Apaixonada demais por isso", "Lindos lindos! Essa música é muito amor", "É um dueto de arrepiar", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!