Gloria Perez e Raul Gazolla homenageiam Daniella Perez no dia em que faria 53 anos

Atriz Daniella Perez, assassinada em 1992, ganha declaração da mãe, Gloria Perez, e de Raul Gazolla, que era seu marido na época do crime

A autora de novelas Gloria Perez usou as redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira, 11, para prestar homenagem à sua filha, Daniella Perez, que completaria 53 anos se estivesse viva.

Ao publicar um clique da herdeira com um gato, Gloria comentou sobre a ausência da atriz, que foi brutalmente assassinada em 1992 pelo colega de trabalho Guilherme de Pádua (1969 - 2022) e a mulher dele na época, Paula Thomaz. Os dois contracenavam na trama De Corpo e Alma.

"11 de agosto. A casa está muda, sem festa, sem risos, sem dança. Mas no meu sentimento você está sempre assim, como na foto -rindo, dançando, espalhando alegria", declarou Perez na legenda da publicação.

O ator Raul Gazolla, que na época, era casado com Daniella, também fez questão de lembrar da data. "Como disse minha Amiga e Mãe da Dani, 11 de agosto não tem festa, não tem dança, mas a alegria desse sorriso nunca vai morrer dentro da gente!!! Que Deus a tenha do seu lado!", disse Gazolla.

Assassinato de Daniella Perez

Daniella Perez e Guilherme de Pádua atuavam juntos na novela de Gloria Perez, De Corpo e Alma, quando ela foi assassinada pelo ator, em 1992. Pádua pressionava a bailarina para que ela falasse com sua mãe para que suas cenas no folhetim fossem aumentadas. No dia 28 de dezembro de 1992, ela foi morta com 18 facadas na região do pulmão, do coração e o pescoço.

O assassinato de Daniella Perez foi retratado no documentário Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez, da HBO Max. Gloria relembrou que a filha vivia uma boa fase na vida e carreira. “Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”, disse a autora.