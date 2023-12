Gêmeas, Maiara e Maraisa comemoram aniversário de 36 anos com ensaios ousados

Beleza em dose dupla! Maiara e Maraisa completam 36 anos e celebram data especial dividindo cliques inéditos de ensaios provocantes

Hoje é dia de festa em dose dupla para as cantoras Maiara e Maraisa! Neste domingo, 31, as irmãs gêmeas celebram a chegada de seus 36 anos de vida, além de comemorar um novo ano. Através das redes sociais, as artistas surpreenderam seus seguidores ao dividirem registros de ensaios provocantes na data especial.

Maiara foi quem iniciou a comemoração através de seu perfil oficial no Instagram. A cantora compartilhou alguns registros de um ensaio pra lá de ousado, em que aparece vestida com um espartilho preto, meia calça e botas de couro até o joelho. Além disso, ela apostou em uma maquiagem mais carregada e nos cabelos presos.

A sertaneja deu um show de sensualidade nos registros especiais, posando em seus melhores ângulos com a cintura fininha e os pernões em evidência. Na legenda, ela celebrou a data especial de forma discreta: “Sejam bem-vindos, meus 36 anos! Que orgulho de você”, disse Maiara, que recebeu uma chuva de elogios nos comentários.

Já Maraisa preferiu comemorar a data de um jeito ainda mais discreto. A cantora compartilhou mensagens de parabenizações em seu stories, como do noivo, o empresário Fernando Mocó, que se declarou publicamente. Além disso, a cantora dividiu algumas fotos de um ensaio com produção eleita para seu último show.

A gêmea de Maiara apostou em um vestido nude transparente para apresentação. A cantora cobriu apenas o necessário com uma saia justíssima e uma lingerie da cor da pele. Maraisa apostou em tons quentes e deixou os cabelos volumosos em destaque: “Esse foi o look escolhido, gostaram?”, ela perguntou aos seguidores, que aprovaram.

Vale lembra que Maraisa reatou seu relacionamento recentemente. Durante a celebração do Natal, a sertaneja compartilhou um registro em que aparece coladinha ao noivo e a sua irmã gêmea e dupla musical, Maiara: "O meu pedido para o papai Noel, adivinha qual foi?!", brincou ela ao compartilhar os registro da noite especial ao lado da família.

Maiara passou por mudança drástica no visual:

Enquanto sua irmã passa por transformações em sua vida amorosa, a cantora Maiara está solteira e focadíssima em transforamação física. No último sábado, 30, ela chamou atenção ao compartilhar uma série de fotos inéditas nos bastidores de um show. É que a parceira de Maraísa impressionou ao exibir um corpo bem diferente.