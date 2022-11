Gabriela Prioli celebra aniversário de casamento com Thiago Mansur

Na publicação, a apresentadora Gabriela Prioli, que está grávida de uma menina, se declarou para o DJ

A apresentadora Gabriela Prioli (36) dividiu com os seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, uma série de registros ao lado do marido Thiago Mansur (38) para celebrar os oito anos de casamento.

Na publicação, a apresentadora que está grávida de uma menina, se declarou para o DJ: "Oito anos, carão! Oito anos que eu te vi passar na academia e não sosseguei enquanto não peguei você pra mim. Oito anos que eu convivo com o cara mais gentil, generoso e seguro que eu já conheci. Um homem que, contrariando as minhas experiências anteriores, não se ressente de me ver voar. Pelo contrário, repara minhas asas pra garantir que eu vá cada vez mais longe", ela escreveu.

"Nessa relação deliciosa que a gente construiu, o sonho de cada um vira nosso. Assim como um pedacinho de cada um virou nossa filha, que tá chegando aí pra deixar o nosso trio ainda melhor. Te amo do fundo do meu coração (sim, eu sei, o Bolt te ama mais). Te admiro. Tô animada pra ver o paizão que você vai ser e feliz por proporcionar pra nossa filha esse exemplo incrível que um homem pode ser. Que sorte a minha poder entregar pra ela um pai como você. Que sorte a minha ter te encontrado", concluiu Gabriela.

Gabriela Prioli encanta ao exibir o barrigão na reta final da gravidez

Gabriela Prioli também usou as redes sociais para compartilhar uma foto e um vídeo em que exibiu o barrigão de grávida. A advogada e apresentadora está na reta final de sua primeira gestação e se derreteu ao dividir os registros. "Um barrigão carregando uma neneza passando pelo seu feed", escreveu a mamãe, que aparece de lingerie.

Prioli e o marido já escolheram o nome da bebê, contudo, o casal decidiu não revelar ainda. "É um nome diferente. Posso abrir uma enquete que ninguém vai aceitar, eu garanto", disse ela em entrevista à revista Contigo. Questionada sobre o motivo do mistério, ela respondeu: "Porque se alguém roubar o nome...".