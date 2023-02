Gabriela Duarte e Regina Duarte surgem juntas após suposto rompimento: ''Mais importante''

Após suposta briga, Gabriela Duarte e Regina Duarte surgiram felizes em família comemorando aniversário da matriarca

Recentemente, correu o boato de que Gabriela Duarte e Regina Duarte teriam parado de se falar após se desentenderem. Contudo, as atrizes, mãe e filha, provaram que o amor supera tudo e já estão unidas novamente.

Neste domingo, 05, a herdeira da aniversariante compartilhou fotos do momento cheio de amor que se reuniram para celebrarem os 76 anos da matriarca da família.

Sorrindo e se divertindo, elas apareceram muito bem resolvidas. "Hoje é seu aniversário. Parabéns mãe. Amo você", começou dizendo.

Em seguida, Gabriela Duarte deixou bem claro que mesmo pensando diferente da mãe, ela ainda continuará com ela. "E pra quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos…. taí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Família", declarou.

"Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem…. Cada um que cuide do seu CPF rs….. Mas família é o mais importante (pra mim). Feliz ano novo minha mãe", desejou Gabriela.

Veja fotos do aniversário de Regina Duarte:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Gabriela Duarte deixa de seguir a mãe, Regina Duarte, nas redes sociais

Parece que o clima na casa da família Duarte não anda muito bem. A atriz Gabriela Duarte (48), filha de Regina Duarte, parou de seguir a mãe nas redes sociais.

Após o apoio da veterana aos ataques terroristas em Brasília recentemente, Gabriela, que não apoia a destruição causada pelos apoiadores de Jair Bolsonaro nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, deixou de seguir Regina no Instagram. Em sua rede social, ela aparace seguindo apenas um fã clube das duas.

Com opinião política contrária da mãe, Gabriela chegou a fazer um post sobre os ataques na web. "Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade. Tristeza", disse atriz. Regina, por sua vez, ainda segue Gabriela.

Regina, que foi secretária de Cultura no governo Bolsonaro, chegou a condenar a prisão dos vândalos."Que as injustiças sejam sanadas, que possamos desfrutar de nossa liberdade total e incondicional", disse Regina, dividindo opiniões.