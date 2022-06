Fred presta homenagem no aniversário do pai e de Falcão: "Dois grandes reis da minha vida"

O youtuber Fred comemorou o aniversário do pai, Dalso Nunes, e de seu ídolo, Falcão, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 18h32

Fred(33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de duas pessoas muito importante.

Nesta quarta-feira, 8, o pai do youtuber, Dalso Nunes, e o ex-jogador de futsal, Falcão (45), estão completando mais um ano de vida, e ele fez questão de prestar uma homenagem especial.

Em seu perfil no Instagram, Fred compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do pai e do seu ídolo, e deixou uma bela mensagem de aniversário.

"Hoje é dia de celebrar o aniversário dos dois grandes Reis da minha vida! Do meu pai que sempre foi meu herói e foi meu primeiro ídolo e do Falcão que virou meu irmãozão e é o meu maior ídolo da bola!", começou ele.

O youtuber seguiu a publicação falando sobre a importância dos aniversariantes em sua vida. "Então todo dia 08/06 eu sou muito mais feliz porque comemoro mais um ano de vida dos dois e, principalmente, os agradeço por tudo o que significam na minha história, cada um com sua devida importância. Amo muito vocês @dalsonunes & @falcao12oficial", completou o jornalista.

Confira a homenagem de Fred: