Francisca Pereira comemora seu aniversário ao lado de amigos famosos: ''Tão amada''

Francisca Pereira reuniu um timaço de amigos famosos na comemoração do seu aniversário de 39 anos. Os artistas posaram juntos para um registro durante o jantar de celebração.

Além do marido, Ricardo Pereira, estavam Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Raoni Carneiro, Fernanda Rodrigues e Grazi Massafera.

O registro foi compartilhado por Taís nos seus stories do Instagram. "E ainda deu tempo de celebrar a vida da minha amiga Francisca. Viva nossa Xica tão amada!", declarou. Grazi repostou a imagem e escreveu: "Viva ela. Te amo, amiga".

Os filhos do casal, Vicente, Francisca e Julieta, e a irmã de Francisca, Ana Pinto Ribeiro, marcaram presença.

RICARDO PEREIRA SE DECLARA PARA A ESPOSA

Francisca Pereira completou 39 anos de vida e ganhou uma linda declaração do marido, o ator Ricardo Pereira (42). Nas redes sociais, o artista compartilhou uma foto da amada de maiô, em meio à natureza, e a encheu de elogios ao parabenizá-la por mais um aniversário. "Parabéns @franciscaprpereira amor da minha vida, mãe incrível dos nossos filhotes, companheira de todos os momentos, mulher linda e potente, com uma força e um amor único, sempre com um sorriso contagiante e transformador", começou ele.

