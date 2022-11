Flávia Alessandra parabeniza Deborah Secco em seu aniversário: "Aproveita seu dia"

Nas redes sociais, a atriz Flávia Alessandra comemorou o aniversário de 43 anos de Debora Secco

Deborah Seccocompletou 43 anos de vida neste sábado, 26, e Flávia Alessandra(48) fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do dia, e prestou uma linda homenagem. Além disso, ela elogiou a participação da amiga no programa Tá Na Copa, do SporTV, em que Secco comenta os jogos da Copa do Mundo do Catar.

"Hoje é aniversário da minha amiga e vizinha querida, mãe da Maria Flor e que está arrasando no SporTV. Tudo de bom, muita saúde e que o seu ano seja incrível! Aproveita seu dia", escreveu Flávia na legenda da publicação.

Nos comentários, Deborah agradeceu a linda homenagem da amiga. "Ah!!! Você mora no coração ah tanto tempo", escreveu a artista.

Vale lembrar que desde a estreia do programa no canal de esportes da TV Globo, Deborah Secco passou a receber inúmeras críticas por conta de seus looks. No próximo episódio do podcast "Isso é Fantástico", que será lançado no domingo, 27, ela decidiu aproveitar para rebater os comentários que vêm sendo feitos.

"O que vale ressaltar é que a hipersexualização da mulher, ela não é feita pela roupa e, sim, pelo patriarcado. Não é uma roupa que hipersexualiza e, sim, o olhar do patriarcado sobre mim. Independentemente da roupa que eu uso, eu não posso ser sexualizada", disse ela em um trecho da atração.

Confira a homenagem de Flávia Alessandra para Deborah Secco:

