Deborah Secco rebate críticas sobre roupas que usa nas transmissões de programa

Participante do ‘Tá Na Copa’, da Globo, Deborah Secco tem causado nas redes sociais por conta de seus looks

A atriz Deborah Secco (42) vem causando grande confusão nas redes sociais por conta de seus look na cobertura da Copa do Mundo. A artista participa do “Tá na Copa”, da SporTV, canal de esportes da Rede Globo.

Em cada transmissão, Deborah elege um look ousado diferente, o que vem causando críticas e problemas. No próximo episódio do podcast “Isso é Fantástico”, que será lançado no domingo, 27, ela decidiu aproveitar para rebater os comentários que vêm sendo feitos.

Tudo começou quando a atriz cortou a famosa camisa azul-marinho da emissora esportiva, fazendo dela um cropped, usando uma calça caqui, cheia de bolsos, com uma tanga puxada para cima, da mesma cor da calça, deixando ela aparecer.

“O que vale ressaltar é que a hipersexualização da mulher, ela não é feita pela roupa e, sim, pelo patriarcado. Não é uma roupa que hipersexualiza e, sim, o olhar do patriarcado sobre mim. Independentemente da roupa que eu uso, eu não posso ser sexualizada”, começou.

“Eu tenho que ser respeitada. E é por isso que a gente tem que brigar. Não mudar a nossa roupa ou como a gente se comporta ou o que a gente fala. É como olham para a gente”, completou a atriz durante o podcast.

A atriz foi chamada para participar do programa sobre Copa do Mundo no SporTV junto do ex-jogador Aloísio Chulapa, e fala que está muito feliz com a oportunidade de fazer algo fora do que está acostumada, como novelas.

"Sou uma pessoa muito comprometida com tudo que eu topo fazer e eu recebi esse convite com muita surpresa. Jamais me imaginei nesse lugar, mas também acho que qualquer lugar que pra mim não é confortável, esses são os que mais me interessam. Os lugares onde minha barriga vai revirar, onde meu coração vai bater diferente, onde eu vou ter que me redescobrir, me testar, me colocar vulnerável", finalizou.

A atriz Deborah Secco fez sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no SporTV no domingo, 20, e deu o que falar nas redes sociais.

Para o momento, a artista apostou em um look estiloso e ousado. Usando uma calça cargo cheia de bolsos de cintura baixa, ela deixou a calcinha à mostra. Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa ainda mostrou que customizou o uniforme usado pelos profissionais esportivos da Globo para ficar mais curtinho, com a barriga de fora.

No entanto, o visual de Deborah dividiu opiniões na web. "Que estreia! Parabéns, Deborah! Foi demais!", comentou o perfil do SporTV. "Genteeee, que gataaaaa", elogiou Sabrina Sato. "Maravilhosa", disse Pabllo Vittar.

Alguns seguidores criticaram a escolha da atriz: "Nossa precisa chamar atenção desse jeito é um programa ou um desfile a roupa pra ocasião muito vulgar", "Acho que tá confundindo futebol com outra coisa", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Eu já não sei mais o que pensar, uma mulher tão linda, mas que precisa chamar atenção por mostrar demais. Você é tão linda, mas acho que não precisa disso. Minha opinião", disseram.