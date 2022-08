Filho de Dudu Azevedo e Fernanda Mader completa quatro anos e ganha homenagem dos pais

Nas redes sociais, Dudu Azevedo e Fernanda Mader postaram fotos com o aniversariante e comemoraram a data especial

Dudu Azevedo (43) e Fernanda Mader (37) usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 9, Joaquim completou quatro anos de vida, e os papais corujas homenagearam o herdeiro.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de fotos com o menino, inclusive algumas do dia em que ele nasceu, e o parabenizou por seu aniversário. "Dos tantos e tantos acontecimentos extraordinários dessa minha abastada vida, sem dúvida nenhuma o mais importante, transformador e feliz foi o nascimento do meu filho Joaquim. Nasci de novo junto com ele! Não tenho palavras que descrevam o amor que sinto, a importância que ele tem, o quanto ele me faz uma pessoa melhor desde a sua chegada", afirmou o artista no começo da publicação.

"Meu filho, sua vida é a maior benção da minha e o seu amor é a maior recompensa. Desejo que a sua vida seja iluminada, de caminhos abertos, felizes, com amor abundante e realizações que te façam vencedor e orgulhoso de sua própria história. Obrigado Meu Deus pela vida do meu filho! E por estar aqui pra assistir tudo isso! Joaquim faz hoje 4 anos", completou Dudu.

Fernanda também postou fotos com Joaquim e homenageou o filho em seu Instagram. "Hoje minha cereja do bolo faz 4 anos! Que menino delicioso você é meu Kim... Que me acorda com os beijos mais gostosos, que me arranca sorrisos o dia todo e me faz dormir sentindo um amor inexplicável. Eu te amo meu pirulito periquito carrapato. Parabéns", escreveu a médica.

Nesta última segunda-feira, 8, Dudu comemorou o aniversário do filho com uma festa temática do Super Mario Bros, personagem de video-game criado pela Nintendo em 1985. Nas redes sociais, o ator compartilhou algumas fotos em que ele e o herdeiro apareceram fantasiados de Mario e Luigi.

