Dudu Azevedo celebra aniversário do filho, Joaquim: ''Um menino maravilhoso''

09/08/2022

O ator Dudu Azevedo(43) usou as redes sociais na última segunda-feira, 09, para compartilhar um momento especial e de muita celebração: o aniversário do seu filho, Joaquim, de quatro anos, fruto do casamento do moreno com Fernanda Mader (37).

A celebração aconteceu em sua mansão no Rio de Janeiro e contou com a temática do Super Mario Bros, personagem de video-game criado pela Nintendo em 1985. No tema, o artista e o herdeiro apareceram fantasiados de Mario e Luigi, seu fiel parceiro de fases.

"Ontem teve um bolinho pro Joaquim aqui em casa", contou o ator. "Meu filho é um menino maravilhoso! Feliz, inteligente, sensível, alegre… E eu um pai apaixonado, que presto atenção em tudo, me emociono, vibro com ele e com tudo que deixa ele feliz. Meu filho tem muita sorte, sua vida é abençoada. Mas ainda mais sorte tenho eu que sou pai dele", declarou ele.

"Seu aniversário mesmo eh dia 9, mas aqui comemoramos ontem. Parabéns meu filho! Uma vida iluminada, de caminhos abertos, muita felicidade, amor em abundância e muitas experiências incríveis pra que sua história seja de se orgulhar! Te amo!", continuou ele ao mostrar os registros da celebração.

