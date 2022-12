Filha de Carol Bittencourt homenageia a mãe no dia em que faria 41 anos: ''Um dia vamos nos encontrar''

Isabelle Bittencourt, filha de Carol Bittencourt, lembra com carinho da mãe em aniversário após três anos da morte da modelo

Isabelle Bittencourt, filha da modelo Caroline Bittencourt (1981 - 2019) emocionou os seguidores ao falar sobre a mãe.

A modelo, que morreu aos 37 anos de idade após se afogar ao cair do barco durante passeio em uma tempestade em Ilhabela, no litoral de São Paulo, em abril de 2019, completaria 41 anos de idade na terça-feira, dia 13 de dezembro.

Isabelle usou as redes sociais para prestar homenagem para a mãe, compartilhando registros ao lado dela e recordando alguns trabalhos de Carol como modelo.

"Seu dia 13/12, só queria poder te dar um abraço bem forte e ouvir você me chamar de 'pentelhinha', 'florzinha' e 'bellinha'! Mas sei que um dia vamos nos encontrar de novo. Te amo. Tenho certeza que você está cada dia mais iluminada", disse Isabelle Bittencourt ao legendar a publicação.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de apoio. "Aiii, quantas saudades da Carol", disse Ticiane Pinheiro (46). "Tenho certeza que de onde ela estiver está orgulhosa de você e da mulher incrível que você está se tornado a cada dia", disse Gabriella Lenzi. "Ela era incrível, tenho certeza que está ao seu lado olhado por você", destacou Daniela Filomeno.

Confira a declaração da filha de Caroline Bittencourt:

Isabelle, filha de Caroline Bittencourt, relembra casamento da mãe

A filha de Caroline Bittencourt lembrou com muito carinho um momento especial na vida da mãe. A modelo faleceu em passeio de barco no litoral paulista. Ela acabou caindo da embarcação após forte tempestade e o corpo foi encontrado em São Sebastião. Carol estava companhada do marido, Jorge Sestini, que foi resgatado por um marinheiro.

Isabelle Bittencourt compartilhou uma sequência de registros do casamento da mãe e lamentou a saudade. "Parece que foi ontem 26.01.2019. O dia mais especial da minha vida, e o que eu te vi mais feliz. Amamos você", disse Isabelle na legenda da postagem.

