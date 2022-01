Filha de Carol Bittencourt relembra casamento da mãe e se declara: ''Dia mais especial da minha vida''

Isabelle Bittencourt, filha de Carol Bittencourt, publicou fotos do casamento da mãe, que faleceu em 2019, aos 37 anos, durante passeio de barco

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h07

A filha de Caroline Bittencourt (1981 - 2019) lembrou com muito carinho um momento especial na vida da mãe.

A modelo faleceu em abril de 2019, aos 37 anos de idade, durante passeio de barco em Ilhabela, no litoral paulista. Ela acabou caindo da embarcação após forte tempestade e o corpo foi encontrado em São Sebastião. Carol estava companhada do marido, Jorge Sestini, que foi resgatado por um marinheiro.

Na quarta-feira, 26, em seu perfil no Instagram, Isabelle Bittencourt (20) compartilhou uma sequência de registros do casamento da mãe e lamentou a saudade.

"Parece que foi ontem 26.01.2019. O dia mais especial da minha vida, e o que eu te vi mais feliz. Amamos você", disse Isabelle na legenda da postagem.

No ano de sua morte, Carol Bittencourt completaria 38 anos, e Isabelle fez questão de homenagear a mãe na data especial. "Hoje é o dia da pessoa que me deu a vida, que me ensinou absolutamente tudo que eu sei até hoje, que cuidou de mim, educou e protegeu, que está comigo sempre, minha mãe! O céu está tão radiante quanto você!", declarou.

Confira as fotos do casamento de Carol Bittencourt: