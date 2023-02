Felipe Andreoli comemora aniversário atrasado ao lado de Rafa Brites e Marco Luque

Jornalista Felipe Andreoli completou 43 anos no domingo, 5, mas celebrou com amigos e família nesta sexta-feira, 10

Nesta sexta-feira, 10, o jornalista e apresentador Felipe Andreoli (43) celebrou a chegada de seus 43 anos, que aconteceu no domingo, 5. Ao lado de sua esposa, a apresentadora Rafa Brites e do amigo e ex-colega de CQC Marco Luque, a comemoração também contou com a companhia de seus filhos, onde Felipe aparece apenas com Leon, de onze meses.

“Comemorando os 43 anos em boa companhia”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Eu sempre tive meio vergonha do meu aniversário, de cantar parabéns e tudo mais...Por isso mesmo foi especial estar com meus amigos da redação do Esporte, que cantaram parabéns SIM, e foi bem rapidinho, o que foi ótimo...Mas com um bolo da Ana Maria Braga qualquer celebração fica mais incrível, né?”, brincou Felipe, ao ganhar um bolo dos amigos da Globo.

Felipe e Rafa Brites ainda são pais de Rocco, que recentemente completou 6 anos de idade. “Ontem foi dia de realização. Porque a festa de 6 anos foi do Rocco, mas nós, os pais, ganhamos o presente. O presente de vê-lo tão feliz e cercado de amigos. De celebrar o aniversário num lugar incrível e poder proporcionar essa alegria pra ele e pras pessoas que ele gosta”, escreveu Felipe, à época.

Rafa Brites se emociona no primeiro dia de aula do filho

A apresentadora Rafa Brites não conseguiu segurar sua emoção enquanto levava seu filho mais velho em seu primeiro dia de aula do ensino fundamental. A esposa de Felipe Andreoli contou como foi a experiência de levar Rocco para a escola.

“Sou a mãe boba que chora no primeiro dia de aula. Chegou o ensino fundamental. Nem acredito! O tempo é tão relativo… Houve noites que pareciam que não iam acabar, e ao mesmo tempo, um ano foi assim em um sopro. Estava eu lá chorando, olhei para outra mãe chorona, ela já se explicando dizendo que era de peixes”, começou ela, rindo.