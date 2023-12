Fátima Bernardes impressiona com semelhança com a nora: 'Parece muito'

No aniversário da namorada do filho, Fátima Bernardes impressiona com forte semelhança com a nora; elas chamaram a atenção por serem parecidas

A apresentadora Fátima Bernardes chamou a atenção em sua rede social ao postar uma foto no aniversário da namorada de seu filho Vinícius Bonner, de 26 anos. Nesta quinta-feira, 28, a famosa compartilhou o registro com a nora e impressionou.

Isso porque, elas apareceram sorridentes no clique tirado na mesa do bolo e intrigaram com a forte semelhança. Celebrando seus 25 anos, Thalita Martins, mesmo tendo os cabelos alaranjados, impressionou ao lembrar muito a sogra.

"Hoje é aniversário dela que chegou de mansinho e conquistou todos nós. Parabéns, @thalitinha.mm . Um novo ano bem feliz pra você", desejou a jornalista ao surgir ao lado de seu filho, da nora e de seu namorado, Túlio Gadêlha.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram impressionados com a semelhança delas. "Ela parece mais a Fátima do que a própria fatinha", brincaram. "A norinha parece muito contigo, Fátima!", apontaram.

Vale lembrar que Vinícius é um dos trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner. O trio ainda é formado por duas meninas, Beatriz Bonner e Laura Bonner. Separada do apresentador, desde 2016, a apresentadora surpreendeu ao aparecer curtindo o Natal com o ex-marido e outros familiares.

Leia também:Após dois meses de acidente, Fátima Bernardes retoma atividades

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes faz rara aparição com as duas filhas

No último dia 20, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes caiu na festa e curtiu um passeio com suas filhas, Laura e Beatriz, de 26 anos, frutos de seu antigo relacionamento com William Bonner. Juntinhas, as três foram curtir o show da cantora Ivete Sangalo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, para a gravação do especial da estrela no final de ano da Globo.

Para a ocasião, a comunicadora apostou em um look branco e prata, e ainda usou uma bota ortopédica por causa de uma lesão no pé causado por uma aula de dança. Por outro lado, as duas filhas dela apostaram em looks pretos. Laura surgiu com uma blusa com transparência e shorts curto. Enquanto isso, Beatriz apareceu com top cropped brilhante preto e camisa de manga longa.

Atualmente, Fátima Bernardes comanda a última temporada do The Voice Brasil, da Globo, que será descontinuado da grade da emissora.

Clique aqui e confira as fotos!