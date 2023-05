Fátima Bernardes comemora aniversário da mãe com linda homenagem: "Viva ela"

A apresentadora Fátima Bernardes prestou uma linda homenagem no aniversário de 81 anos de sua mãe, dona Eunice Gomes Bernardes

Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 25, sua mãe, dona Eunice Gomes Bernardes, completou 81 anos de vida, e ela fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do The Voice Kids, da TV Globo, compartilhou três: na primeira, a aniversariante aparece sozinha, ao lado de uma planta. Na segunda, dona Eunice está ao lado do marido, Amâncio da Costa Bernardes (86). Já na última, os três surgem juntos.

Ao dividir os registros com os fãs, Fátima celebrou o novo ciclo da mãe. "Hoje é o dia dela. Sempre bonita e elegante. Pra minha mãe, no seu aniversário, só desejo saúde, saúde, saúde. Viva ela!", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a mãe da apresentadora. "Linda demais, felicidades, Dona Eunice", disse uma fã. "Viva! Muita saúde!", escreveu outra. "Que Deus a abençoe sempre com muita saúde e felicidade. Parabéns!", desejou uma seguidora.

Confira a homenagem de Fátima Bernardes para a mãe:

Recuperação da mãe após internação

No ano passado, a mãe de Fátima Bernardes precisou ficar internada três vezes seguida, e após o período complicado, a apresentadora celebrou a recuperação dela.

Em suas redes sociais, a veterana surgiu sorridente de frente para a mesa com um café e pão de queijo, e celebrou a alta hospitalar. "Hoje faz dois meses que minha mãe saiu do hospital depois de três internações seguidas. Comemoramos com um café com pão de queijo e um passeio pelo shopping", escreveu a artista na legenda da publicação.

