Família de Pelé passa o Natal no hospital em São Paulo: ''Quase todos''

Internado por complicações de câncer no cólon, Rei do Futebol Pelé reúne a família no Natal em quarto de hospital em São Paulo

A família de Pelé (82) não deixou o Natal passar em branco e fizeram questão de se reunir no hospital em que o pai está internado na data especial.

Na noite de sábado, 24, na véspera do Natal, a filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento, compartilhou com os seguidores uma foto em que a família do eterno craque aparece reunida no quarto de hospital onde ele está internado, em São Paulo.

Pelé está internado desde o final de novembro, quando foi hospitalizado para reavaliação do tratamento contra o câncer no cólon. Desde então, ele foi diagnosticado com infecção respiratória e segue internado em um quarto do hospital Albert Einstein.

Na imagem, a esposa de Pelé, Marcia Aoki, as filhas, Kely, Flavia Nascimento e Gemima McMahom, o filho Edson Nascimento, e as netas Sophia, Celeste e Stephany, aparecem juntos.

"Quase todos. Feliz Natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo", escreveu Kely ao postar a imagem.

Vale destacar que ainda não há previsões de quando sairá um novo boletim médico sobre o estado de saúde do Rei do Futebol.

Confira a família de Pelé reunida no hospital:

Pelé aparece abraçado com a filha no hospital

O ex-jogador de futebol Pelé surgiu em uma nova foto com a filha Kely Nascimento na noite de sexta-feira, 23. Após rumores de movimentação estranha na Vila Belmiro, em Santos, a filha dele decidiu compartilhar uma foto do pai no hospital. Na imagem postada no Instagram, ela apareceu deitada no colo de Pelé, que abraçou a filha enquanto faz o seu tratamento na internação. Na legenda da foto, ela disse: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.

O boletim médico enviado na quarta-feira, 21 de dezembro, informou que o ex-atleta teve uma progressão no câncer e precisa de cuidados por causa de disfunções renal e cardíaca. Ele está no quarto e sob cuidados médicos.