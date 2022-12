Pelé aparece abraçado com a filha no hospital: 'Seguimos na luta'

Filha de Pelé exibe foto deitada no colo do pai durante período no hospital após movimentação na Vila Belmiro

O ex-jogador de futebol Pelé surgiu em uma nova foto com a filha Kely Nascimento na noite desta sexta-feira, 23. Após rumores de movimentação estranha na Vila Belmiro, em Santos, a filha dele decidiu compartilhar uma foto do pai no hospital .

Na imagem postada no Instagram, ela apareceu deitada no colo de Pelé, que abraçou a filha enquanto faz o seu tratamento na internação. Na legenda da foto, ela disse: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.

Pelé está internado desde o final de novembro, quando foi hospitalizado para reavaliação do tratamento contra o câncer no cólon. Desde então, ele foi diagnosticado com infecção respiratória e segue internado em um quarto do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O boletim médico mais recente, enviado na quarta-feira, 21 de dezembro, informou que o ex-atleta teve uma progressão no câncer e precisa de cuidados por causa de disfunções renal e cardíaca. Ele está no quarto e sob cuidados médicos.

Kely, filha dele, também informou que o pai passará o Natal no hospital. "Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro!", disse ela.

E completou: "O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito amor e saúde!! Amamos vocês, daremos um update semana que vem".