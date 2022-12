Pelé vai passar o Natal no hospital e a família diz: 'Será melhor'

Internado há algumas semanas, Pelé não deverá ter alta antes do Natal e o hospital atualiza sobre o estado de saúde dele

O ex-jogador de futebol Pelésegue internado em um hospital de São Paulo e não deverá ter alta antes do Natal. Assim, Kely Nascimento, filha dele, revelou que a família vai passar a data festiva dentro do hospital para acompanhar o atleta em sua recuperação. Nas redes sociais, ela contou que a decisão de mantê-lo internado foi tomada em sintonia pela família e os médicos.

"Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro!", disse ela.

E completou: "O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito amor e saúde!! Amamos vocês, daremos um update semana que vem".

Logo depois, a área de comunicação do hospital também divulgou um novo boletim médico sobre sobre o estado de saúde de Pelé. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", informaram.