Fabiula Nascimento e Emilio Dantas celebram 10 meses dos filhos gêmeos

Os papais corujas Fabiula Nascimento (44) e Emilio Dantas (39) não deixaram a data passar em branco e fizeram festinha em casa para comemorar mais um mêsversário dos filhos!

Na quarta-feira, 09, os pequenos Raul e Roque completaram dez meses de vida e ganharam a surpresa dos atores, que compartilharam registros encantadores do momento nas redes sociais.

A jornalista Fernanda Gentil (35) e a mulher, Priscila Montandon, vizinhas da família e madrinhas das crianças, compareceram na celebração e levaram o bolo decorado com leãozinho e girafa. Elas ainda posaram com os bebês no colo e ao lado do casal.

"10 meses. Todos os dedos das mãos. Açaí e outras mil descobertas gastronômicas. Engatinhando, sorrindo e inundando o povo de amor! Te amus. Bolo das dindas, café e afeto! @gentilfernanda e @perecila Chã Patinho e Lagarto", disse Fabiula.

"Nossos amores, nossas famílias, nossas vidas misturadas com muito carinho e amor! Amo tanto vocês e esses pinguinhos…", declarou Fernanda. "Aiiiiiii que farra cheia de amor!!!!! Lindo de ver, bom de sentir!!!! Amo muito vocês, família!!!! Já já tamo aí agarrando nossos pintinhos!!!!", disse Gio Ewbank. "Não tô aguentando a sequência do açaí. Perfeitos! Amo vocês", babou Giovanna Lancellotti.

"Dez meses! Vocês são demais. Obrigado por terem nos escolhido", se derreteu o pai coruja ao abrir álbum de fotos da família.

