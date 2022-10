Fabiula Nascimento celebra o primeiro aniversário das filhas de Nanda Costa e Lan Lanh: ''Viva''

Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lanh, completaram um ano de vida e ganharam homenagem de Fabiula Nascimento

Nesta quarta-feira, 19, as filhas de Nanda Costa (36) e Lan Lanh (54) estão completando o primeiro ano de vida. E claro que as amigas da família estão celebrando!

Fabiula Nascimento (44) usou as redes sociais para parabenizar as gêmeas, Kim e Tiê, e as mamães. "Há um ano essa dupla virou quarteto. Elas que já eram luz, ficaram ainda mais luminosas em receber essas duas preciosas na terra!", declarou ela.

"Viva essas mães nascidas e suas filhas amadas!!! Amo vcs mainhas… Amo aprender com vcs. Kim e Tiê tem uma família de encher os olhos! Parabéns @nandacosta e @lanlanhoficial", completou a mãe de Roque e Raul.

Mais cedo, Emanuelle Araújo (46) encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário das gêmeas Kim e Tiê.

