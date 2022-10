Gêmeos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas esbanjam fofura em fotos

Ator Emilio Dantas explode o fofurômetro ao celebrar os 9 meses dos filhos gêmeos, Raul e Roque, da relação com Fabiula Nascimento

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 13h06

O ator Emilio Dantas (39) e a mulher, Fabiula Nascimento (44), comemoraram mais um mêsversário dos filhos gêmeos nas redes sociais!

Os pequenos Raul e Roque completaram nove meses de vida no domingo, 09, e ganharam uma comemoração intimista no rancho dos padrinhos, Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (40), ao lado dos papais, e das crianças Titi (8), Bless (7) e Zyan (2).

Em seu perfil no Instagram, Emilio publicou uma sequência de registros encantadores dos herdeiros, que explodiram o fofurômetro e receberam chuva de elogios de famosos e anônimos.

"De dentro pra fora 9", escreveu Emilio Dantas na postagem, em inglês.

"Vidão", disse Fabiula nos comentários. "9 meses de amor purinho aqui fora", babou Fernanda Gentil. "Os amor tudo junto", destacou Andréia Horta. "Não aguento!!!!! Quero ver ao vivo!!!!", comentou Maria Ribeiro.

Fabiula também homenageou os filhos na web: "9 meses do lado dentro e agora 9 meses do lado de fora. Vida, amor e doçura. Love ma boys. Festa no rancho dos Dindos @gioewbank @brunogagliasso com direito a bolinho", celebrou a mamãe coruja.

Confira as fotos dos filhos de Emilio Dantas e Fabiula Nascimento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilio Dantas (@emiliodantas)

Fabiula Nascimento homenageia o amigo Caike Luna um ano após morte

No início do mês, Fabiula Nascimento usou as redes sociais para lembrar com carinho do amigo Caike Luna (1978 - 2021). O ator, que participou de programas da Globo como Zorra Total, tratava um linfoma Não-Hodgkin e faleceu no dia 03 de outubro de 2021. A doença é um tipo de câncer que surge nos gânglios linfáticos, também conhecidos como linfonodos e é o tipo de linfoma que os atores Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari trataram. A esposa de Emilio Dantas compartilhou um registro do amigo em preto e branco e falou da saudade: "Carlos, os meninos estão enormes, nós estamos seguindo, lutando por dias melhores e te fazendo vivo todos os dias aqui em casa. Muita saudade de compartilhar ideias e todas as novidades da vida de mãe e pai com você! Te amo eternamente."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!