Fabiula Nascimento homenageia Caike Luna um ano após morte: ''Te fazendo vivo''

A atriz Fabiula Nascimento (44) usou as redes sociais para lembrar com carinho do amigo Caike Luna (1978 - 2021) na segunda-feira, 03.

O ator, que participou de programas da Globo como Zorra Total, tratava um linfoma Não-Hodgkin e faleceu no dia 03 de outubro de 2021. A doença é um tipo de câncer que surge nos gânglios linfáticos, também conhecidos como linfonodos, e é o tipo de linfoma que os atores Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari trataram.

Em seu feed no Instagram, a esposa de Emilio Dantas (39) compartilhou um registro do amigo em preto e branco e falou da saudade ao comentar sobre os filhos gêmeos, Raul e Roque, que vão completar 9 meses de idade.

"Carlos, os meninos estão enormes, nós estamos seguindo, lutando por dias melhores e te fazendo vivo todos os dias aqui em casa. Muita saudade de compartilhar ideias e todas as novidades da vida de mãe e pai com você! Te amo eternamente", escreveu Fabiula Nascimento na legenda.

