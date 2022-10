Rafa Vitti, Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas almoçam juntos com os filhos

Os artistas Rafa Vitti, Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas se reuniram no shopping com os herdeiros

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 13h38

Que encontro! Nesta segunda-feira, 3, os papais Rafa Vitti, Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas se reuniram para almoçarem.

E claro que os filhos também marcaram presença na reunião. Rafa estava com a filha, Clara Maria, fruto do seu relacionamento com Tatá Werneck, Marcos e Rosanne, com Davi, e Fabiula e Emilio com os filhos gêmeos, Roque e Raul.

O timaço de artistas marcaram o encontro no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, e foram fotografados durante o almoço.

Confira as fotos:

Fotos: Edson Aipim/Agnews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!