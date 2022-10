Com festa intimista, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas comemoram os nove meses dos filhos gêmeos

Ao lado da família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas comemoram o mesversário dos herdeiros

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 20h19

Roque e Raul, filhos de Fabiula Nascimento(44) e Emílio Dantas(39), completaram nove meses de vida neste domingo, 9, e os papais corujas comemoraram a data com uma festa intimista no rancho de Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (40), padrinho dos gêmeos.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques da comemorou do mesversário, e mostrou os herdeiros ao lado de Titi (8), Bless (7) e Zyan (2).

"9 meses do lado dentro e agora 9 meses do lado de fora. Vida, amor e doçura. Love ma boys. Festa no rancho dos Dindos @gioewbank @brunogagliasso com direito a bolinho feito pela @indiachefeoficial", celebrou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os cliques encantaram os internautas. "Lindos esses Babys. Vida longa e próspera", desejou a atriz Guta Stresser. "Não tenho maturidade para ver essa cena. Fofurômetro explodiu", falou uma seguidora. "Que coisa mais linda essas crianças todas juntinhas", se derreteu uma fã.

Confira as fotos do mesversário dos filhos de Fabiula Nascimento e Emílio Dantas:

