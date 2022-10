Emanuelle Araújo encanta ao celebrar aniversário das filhas de Nanda Costa e Lan Lanh

Emanuelle Araújo comemorou o aniversário de 1 ano das gêmeas Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lanh, com linda homenagem

Emanuelle Araújo (46) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques fofos ao lado das gêmeas Kim e Tiê.

As filhas de Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) completaram um ano de vida nesta quarta-feira, 19, e a madrinha fez questão de celebrar a data especial prestando uma linda homenagem para as meninas em seu perfil no Instagram.

"1 ano de muitos motivos pra sorrir. Elas são mágicas e já muito amadas antes de nascerem. Elas alegram qualquer ambiente! E de Luz a gente se embola, aprende, ensina e consagra essa família abençoada", começou a atriz, que aparece nas imagens ao lado do marido, Fernando Diniz, e padrinho das pequenas.

Em seguida, Emanuelle fez um agradecimento para as mamãe e se declarou para Kim e Tiê. "Obrigada minhas irmãs @nandacosta e @lanlanhoficial por estas joias. Estou aqui pra TUDO que precisarem e pra amá-las muito, muito. Do tamanho destas gargalhadas gostosas. A gente Ama vocês demais!!!! Viva Kim e Tiê. #dindos #kimetiê", finalizou.

Os seguidores da atriz também deixaram mensagens de felicitações para as gêmeas. "Muito amor por essas fotos. Parabéns, meninas", disse uma internauta. "Quanto amor. Que Deus abençoe essas lindezas", escreveu outra. "Viva essas crianças lindas", falou uma fã.

