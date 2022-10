Fabio Porchat comemora cinco anos de casado no Rio de Janeiro e famosos comparecem

Humorista e apresentador Fabio Porchat celebrou os cinco anos de casado com Nataly Mega

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 08h36

Na madrugada desta sexta-feira, 28, o humorista e apresentador Fabio Porchat (39) comemorou os cinco anos de seu casamento com a produtora Nataly Mega. Na festa, que aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro, vários famosos amigos do casal fizeram questão de marcar presença.

A celebração dos cinco anos de casamento de Fabio Porchat e Nataly Mega aconteceu em uma casa de festas em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O casal de pombinhos estava lindo. Enquanto Fabio optou por um look mais social, com camisa de botão e calça preta, um blazer bege e tênis branco, a produtora do Porta dos Fundos, Nataly, ousou com um vestido curto brilhante.

Muitos famosos amigos de Fabio e Nataly compareceram no evento de celebração do casal. O ator e comediante Marcos Veras (42) esteve com a esposa, a atriz Rosanne Mulholland (41), além de Preta Gil (48) e Rodrigo Godoy (33), Alexandre Nero (52) e Karen Brusttolin (35), Miá Melo (41) e Lucas Melo, João Vicente (37), Dani Calabresa (40), Marcus Majella (43), entre outros.

Veja fotos da celebração de cinco anos de casamento de Fabio Porchat e Nataly Mega, onde muitos famosos compareceram:

Fabio Porchat e Nataly Mega - Foto: Gabriel Rangel / AgNews

Alexandre Nero e Karen Brusttolin - Foto: Gabriel Rangel / AgNews

João Vicente de Castro - Foto: Gabriel Rangel / AgNews

Marcos Veras e Rosanne Mulholland - Foto: Gabriel Rangel / AgNews

Miá Melo e Lucas Melo - Foto: Gabriel Rangel / AgNews

Preta Gil e Rodrigo Godoy - Foto: Gabriel Rangel / AgNews

Revelado no Programa do Jô, Fabio Porchat agradece a importância do humorista em sua vida: ''Obrigado por ter me dado a chance''

Fabio Porchat emocionou os seguidores ao fazer uma linda homenagem para o falecido Jô Soares. "O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor… A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade”, começou ele, na legenda.

"Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil… Um beijo do gordo.", finalizou ele.