Ex-BBB Laís Caldas comemora aniversário do namorado, Gustavo Marsengo: "Te amo"

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 16h20

O ex-BBB Gustavo Marsengo completou 32 anos de vida nesta quarta-feira, 13.

Para comemorar a data especial, sua namorada, a também ex-BBB Laís Caldas(30), homenageou o amado na web.

No Stories do Instagram, a médica falou sobre o aniversário de Gustavo. "Hoje é um dia especial, olha quem está ficando mais novo!", disse ela no começo da gravação "23!", brincou o aniversariante. "23 ao contrário!", respondeu ela. "Parabéns, meu bebê! Vamos comemorar bastante esses dias em Curitiba com a família, com os amigos!", acrescentou.

"Vamos comer muito!", prometeu o advogado. "Estou de jejum justamente para isso, para comer mais tarde (risos) Já mandaram um monte de presente aqui: bolo, doce, mandaram coisas fit também", revelou ela. "Mandaram camisa do Palmeiras, bolo, roupa!", contou o ex-BBB.

Em outra publicação, Laís se declarou para Gustavo. "Parabéns, meu amor! Que Deus te abençoe sempre! Muita saúde e paz! Que você consiga alcançar todos os seus objetivos! Te amo!", escreveu.

Vale lembrar que os dois se conheceram durante o BBB 22. A médica e o advogado chegaram a ficar juntos durante o confinamento e engataram um romance após deixarem o programa.

