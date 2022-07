Ex-BBB Gustavo Marsengo agradece mensagens de carinho ao completar 32 anos: "Vocês são meus presentes"

O ex-BBB Gustavo mostrou alguns presentes que ganhou no dia de seu aniversário e agradeceu o carinho dos seguidores

Dia de festa para Gustavo Marsengo! O ex-participante do BBB 22 completou 32 anos de vida nesta quarta-feira, 13, e recebeu muito carinho dos fãs.

Nas redes sociais, o advogado compartilhou uma foto exibindo alguns presentes que ganhou no dia do seu aniversário, dentre eles, uma blusa do Palmeiras, seu time do coração, e um quadro com uma foto beijando a namorada, a também ex-BBB Laís Caldas (30).

Na publicação, Gustavo aproveitou para agradecer pelo novo ciclo e também pelas mensagens de felicitações dos fãs. "Recebendo mais um ciclo de muita gratidão e boas energias, regado pelo amor imenso da família, dos amigos e de cada um de vocês. Obrigado por todo o carinho e torcida! Vocês são meus presentes desse novo ano!", disse o aniversariante na legenda.

Mais cedo, Laís fez questão de comemorar o aniversário do namorado. No Stories do Instagam, a médica compartilhou uma foto ao lado de Gustavo e se declarou: "Parabéns, meu amor! Que Deus te abençoe sempre! Muita saúde e paz! Que você consiga alcançar todos os seus objetivos! Te amo!", escreveu ela.

