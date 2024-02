Esposa de Faustão se derrete em homenagem ao filho, João Silva: “Muito gato”

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso abre o coração em declaração especial para celebrar os 20 anos de seu filho com o apresentador, João Silva

A família do apresentador Fausto Silva está em festa! É que um dos três herdeiros do comunicador, o jovem João Silva, celebra a chegada de seus 20 anos nesta sexta-feira, 02. Por isso, a mãe do rapaz e esposa de Faustão, Luciana Cardoso usou as redes sociais para celebrar a data especial e se declarar com uma bela homenagem ao filho.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Luciana resgatou um clique antigo de uma viagem ao lado do herdeiro. Na legenda, a jornalista, que costuma ser discretíssima sobre sua vida pessoal, abriu o coração sobre seus sentimentos pelo jovem: “Hoje completa 20 anos da sua chegada em nossas vidas. Que presente você é! Sorte a nossa!”, iniciou.

Na sequência, a comunicadora rasgou elogios e destacou algumas das qualidades do rapaz: “Uma pessoa que sabe valorizar o que os outros têm de melhor. É inteligente, brincalhão, amoroso, cheio de vida e energia. Além de ser muito gato, risos”, ela brincou com João, que já segue os passos do pai na televisão.

“Aonde você passa, o teu sorriso ilumina e deixa tudo mais leve. Tenho muito amor, orgulho, admiração e desejo de que você seja sempre muito feliz. Que Deus sempre te proteja. Muita saúde e que você continue realizando seus sonhos. Te amo! Feliz aniversário”, Luciana finalizou a homenagem especial se derretendo por seu herdeiro.

Nos comentários da publicação, João também recebeu parabenizações de amigos e familiares: “Parabéns, João! Saúde e tudo de melhor no novo ciclo”, escreveu Thiago Rocha. Ticiane Pinheiro deixou alguns corações para o rapaz. “Que homem especial ele se tornou! Já é uma inspiração para muitos jovens!”, comentou uma fã.

Vale mencionar que além de João, que já tem uma posição de prestígio na televisão e comanda seu próprio programa depois de assumir o posto do pai na Band, o apresentador tem outros dois filhos. Rodrigo, que tem 15 anos e também é fruto do relacionamento com Luciana, e Lara, que tem 25 e é fruto da relação com Magda Colares.

João Silva fala de relação com ex, Schynaider Moura:

O ano de 2023 foi uma verdadeira montanha-russa de sensações para João Silva. Além de passar a comandar seu próprio programa na Band e lidar com o transplante de coração do pai, Fausto Silva, o apresentador também terminou o namoro de dois anos com a modelo Schinayder Moura. Eles anunciaram o fim da relação em novembro do ano passado.

"É engraçado, porque terminei de uma forma muito boa com a Schynaider. Ela é uma pessoa que vou amar pelo resto da minha vida", diz João Silva, em entrevista à CARAS Brasil. "Tenho carinho e gratidão, ela foi muito importante para mim”, o apresentador comentou sobre seu relacionamento com a ex-namorada após a separação.