Ela cresceu! Filha de Thais Fersoza e Michel Teló celebra aniversário com festinha

Com festa temática em casa, filha de Thais Fersoza e Michel Teló comemora 7 anos e dá show de beleza

A filha de Thais Fersoza e Michel Teló, Melinda, teve mais uma comemoração para seu aniversário de sete anos nesta terça-feira, 01. Após um festão luxuoso com o irmão Teodoro, que fez seis anos, a pequena cantou parabéns novamente, mas dessa vez em casa

Com uma celebração íntima e simples, a garota se vestiu de azul para combinar com o bolo e docinhos confeccionados no tema da animação Frozen. Depois de se vestir de Sininho para o grande evento em um buffet, Melinda surgiu cheia de charme em um look azul-claro com brilhos.

"Ela é o amor… e o amor das nossas vidas! Deus em sua infinita sabedoria fez dela um pedacinho Dele na nossa família. Nosso sonho, nossa benção, nosso milagre. Melinda… nosso raio de Sol! A gente te ama com todo nosso coração! Minha tutu, meu tudo! Que Deus te Proteja, te de muita saúde, te cubra de benção onde você for… que seu caminho seja sempre iluminado! Sua luz é imensa, vibrante…", escreveu Thais Fersoza.

A mamãe coruja continuou: "Nós temos muito orgulho de você… como te admiramos… nossa menina doce, generosa, sempre tão atenta e preocupada com todos ao seu redor… a gente te ama muito, muito, muito! “Me desespero… a procurar… alguma forma… de lhe falar… como é grande o meu amor por você…!”".

Ainda nos últimos dias, Teodoro, o caçulinha do casal, também ganhou uma festinha em casa no dia de seu aniversário, antes de celebrar no festão compartilhado com a irmã mais velha.

Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem em família

Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos que tirou ao lado de sua família durante uma viagem de férias. A atriz, o cantor Michel Teló e os dois filhos do casal, Melinda e Teodorocurtiram um cruzeiro nos Estados Unidos.

Ao publicar os registros, Fersoza falou sobre o momento em família. "Fechando a semana com chave de ouro! Foi intenso e maravilhoso! Aquele #photodump cheio de momentos especiais!", afirmou ela no começo do texto.

E completou: "A gente ama estar junto... curtir cada segundo, aproveitar mesmo!!!! Colecionando lembranças de amor pra guardar no coração… Valorize sua família... cuide dela... honre ela... faça valer!", finalizou ela, acrescentando as tags: 'maior presente de Deus', 'amor maior' e 'nossa família'.

