Duda Reis presta bela homenagem no aniversário do pai: "Nunca desistiu de mim"

Duda Reis usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para seu pai. Nesta segunda-feira, 25, Luiz Fernando Luz Barreiros completou mais um ano de vida, e a atriz e influenciadora digital fez questão de parabenizá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou duas fotos ao lado do aniversariante do dia. Na primeira, ela aparece olhando para o pai, enquanto o abraça. Já na segunda foto, Duda aparece pequeninha,, em cima do pai, que está deitado no chão.

"O tempo passa e o olhinho de admiração pelo papai nunca muda. Hoje o dia é somente dele, ele que nunca, desde que nasci, desistiu de mim e que se precisar, atravessa o mundo para estar ao meu lado. Tive a sorte de crescer com um pai como ele, porém, sorte mesmo é ser chamada de 'xerox do Nando' (somos de uma maneira assustadora extremamente iguais em tudo)", começou.

Depois, a influencer relembrou um medo da infância. "Lembro que quando pequena, morria de medo do dia que meus pais fossem fazer aniversário, porque dentro da minha cabeça significava que cada aniversário significava ter que lidar com o fato de que cada vez mais, o tempo se passava e que em um dia bem distante, eu teria que existir sem eles", revelou.

Com o passar do tempo, Duda passou a enxergar os aniversários de outra forma. "Só que confesso que hoje enxergo de outra maneira, a cada aniversário celebro, celebro a vida, celebro a espiritualidade e celebro, principalmente, a honra de ter sido escolhida lá no Céu para nascer filha desse carinha que é o mais gente boa e especial que existe", contou.

A atriz finalizou a postagem se declarando para o pai. "Eu te amo muito, pai! Feliz aniversário! A eternidade é pouco para medir a capacidade que meu amor por você tem em cruzar mundos", completou.

Confira a homenagem:

Duda Reis apresenta novo visual e explica mudança

Recentemente, Duda Reis passou por uma transformação no visual e investiu em um cabelo mais moderno. Noivo da influenciadora, Du Nunes foi responsável pela mudança no corte das madeixas e na cor dos fios.

"Estou mergulhando profundamente em uma fase inovadora da minha carreira. Enquanto me preparo para o grande lançamento da minha marca no mundo da beleza, percebo a importância de refletir profissionalismo e maturidade em cada detalhe. Este novo projeto é um marco para mim, e mudar meu visual é apenas o início de uma jornada repleta de novidades e crescimento profissional", disse a atriz. Confira o novo visual!