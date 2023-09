Duda Reis apresenta novo visual e explica mudança: 'Fase inovadora da carreira'. Saiba mais!

Duda Reis passou por uma transformação e compartilhou o resultado com os fãs. Confira!

Duda Reis passou por uma transformação no visual e investiu em um cabelo mais moderno. Noivo da influenciadora, Du Nunes foi responsável pela mudança no corte das madeixas e na cor dos fios.

"Estou mergulhando profundamente em uma fase inovadora da minha carreira. Enquanto me preparo para o grande lançamento da minha marca no mundo da beleza, percebo a importância de refletir profissionalismo e maturidade em cada detalhe. Este novo projeto é um marco para mim, e mudar meu visual é apenas o início de uma jornada repleta de novidades e crescimento profissional", disse a atriz nesta terça-feira (5).

Duda Reis cortou os fios e intensificou o loiro (Divulgação Rafael Caetano)

Para chegar no resultado apresentado, o hair stylist contou que precisou descolorir muitas mechas do cabelo da modelo. "Ficou lindo e, o mais importante: preservamos a saúde do cabelo", declarou o embaixador da Keune Brasil.

O responsável pelo novo corte e fios loiros de Duda Reis foi Du Nunes (Divulgação Rafael Caetano)

Em seu perfil no Instagram, Duda mostrou sua nova versão e escreveu: "E a nova era chegou com força total fazendo jus ao momento que estou vivendo, @keunebrasil e meu amor, @dununesoficial, me acompanharam nessa mudança e boas-vindas para um novo momento profissional. E aí, gostaram?", perguntou para os seguidores.

Novo cabelo de Duda Reis fez sucesso na web (Divulgação Rafael Caetano)

Lado empresária de Duda Reis

Conhecida pelo seu trabalho, Duda Reis não só empresta seu rosto para campanhas de diversos produtos como, atualmente, se tornou a mão por trás de alguns deles. Com o propósito de encorajar as pessoas a "se apaixonarem por cada versão de si", ela irá lançar em breve sua marca de maquiagem, que é sinônimo de autenticidade e liberdade. Cada produto foi desenhado para celebrar e realçar a beleza natural, proporcionando a todos uma oportunidade de se expressar com confiança e estilo.