Discreta, Andréia Horta se declara no aniversário do namorado: "Meu amor"

Discreta sobre a vida pessoal, Andréia Horta usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o seu namorado. Nesta terça-feira, 28, Ravel Andrade completou 30 anos de vida, e para não deixar a data passar em branco, a atriz fez questão de homenageá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto do amado com uma flor na boca, e fez uma bela declaração de amor para ele. "Hoje é aniversário dessa luz tão linda! Viva Ravel! Meu amor, meu companheiro, o melhor da vida pra você!!! O melhor da vida com você!!! Tudo mais te digo aqui entre nós dois!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, Ravel agradeceu a homenagem da amada. "Amor maior do mundo! Companheira de caminhos abertos, profundos, lindos. Te amo muito, muito obrigado por tento amor!", disse o ator.

Andréia e Ravel estão juntos desde janeiro de 2022, mas assumiram o romance publicamente apenas em abril, quando trocaram declarações nas redes sociais.

Aniversário de namoro

Em janeiro, Andréia e Ravel completaram 1 ano de namoro e trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais. "Assisto a todo instante enfeitiçada a beleza de Ravel no mundo. Um ano-luz, amor total, flecha de ouro, pérola, esplendor, essa coisa de sermos românticos a vontade, dá delírio, nossa casa, casa em festa, nossa estrada, glória a deuses, que calor, que louvor, galopa meu coração de leão, foguete não dá ré, que tal um samba? Contigo, sim", declarou a atriz.

O ator também celebrou a data em seu Instagram. "Para marcar o tempo futuro que chegou. Para celebrar o amor que floresce no nosso solo fértil. Juntos no passo, nos sonhos, codo a codo descobrindo os nossos caminhos. Te amo diante do azul do céu, da imensidão das águas, da dança dos ventos. Amor total! Feliz primeiro ano, mais feliz ainda os que virão!", disse ele. Confira as publicações!