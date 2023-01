Andréia Horta celebra um ano de relacionamento com Ravel Andrade

Atriz Andréia Horta troca juras de amor com Ravel Andrade para comemorar um ano de romance

Os atores Andréia Horta (39) e Ravel Andrade (29) deixaram os seguidores completamente apaixonados! Nesta sexta-feira, 6, os artistas trocaram juras de amor para celebrar o um ano de relacionamento.

“Assisto a todo instante enfeitiçada a beleza de Ravel no mundo. Um ano-luz, amor total, flecha de ouro, pérola, esplendor, essa coisa de sermos românticos a vontade, dá delírio, nossa casa, casa em festa, nossa estrada, glória a deuses, que calor, que louvor, galopa meu coração de leão, foguete não dá ré, que tal um samba? Contigo, sim", declarou ela, em seu perfil oficial no Instagram. O ator prontamente comentou o post da amada: "Meu amor! Feliz! Que sorte eu tenho. Meu coração é todo seu! Te amo muito!”, escreveu ele.

Além de comentar no post da amada, ele também tirou um tempo para fazer sua própria declaração. "Para marcar o tempo futuro que chegou. Para celebrar o amor que floresce no nosso solo fértil. Juntos no passo, nos sonhos, codo a codo descobrindo os nossos caminhos. Te amo diante do azul do céu, da imensidão das águas, da dança dos ventos. Amor total! Feliz primeiro ano, mais feliz ainda os que virão!”, declarou.

E ela não deixou passar batido. “Além disso tudo, você ainda coloca a minha música favorita! Ravel, eu te amo. Amor total. Que ano maravilhoso com você!”, escreveu a atriz nos comentários da publicação do amado no Instagram.

Andreia Horta se declara no aniversário de Ravel Andrade

Há poucas semanas, Ravel Andrade fez aniversário e Andreia Horta se declarou para ele no Instagram. Ela fez uma homenagem para o rapaz, que adorou e respondeu. "Então existe mesmo amor assim como o nosso! Uau!!! Hoje é aniversário do Ravel. Ravel é o cara mais lindo! Meu porto alegre, meu belíssimo horizonte. Ravel, meu amor, meu companheiro, meu muso, te amo com a força do que só tem início. Viva você!!! Amor é foda! Amor é o poder e a porta aberta para a beleza infinita. @ravel.ravel", disse Andréia Horta ao legendar o post, ao som de Menino Deus, de Caetano Veloso (80). "Minha amada. Você me emociona da cabeça aos pés. Nosso amor é lindo, vivo e forte. É o presente mais lindo que existe. Obrigado por tanto amor! Te amo mais!", agradeceu Ravel.